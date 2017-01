यहां पति की रजामंदी से दूसरों को अपना जिस्म बेचती है महिलाएं

यहां महिलाएं पतियों की रजामंदी से अपना जिस्म पराए मर्दों को बेचती है। वो दिन में घर संभालती हैं और रात में जिस्म बेचकर कमाई करती हैं।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 23:30 [IST]

English summary

In Dharampur, husbands support their wives who earn money through this profession. As shocking as it may sound, men of the Prerna community are completely fine with their wives sleeping with other men to earn money.