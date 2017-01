यहां हो रहा है बर्गर का चुनाव, देखें चुनाव प्रचार के लिए क्या कर रही हैं टीमें

जापान में चुनाव प्रचार खूब जोरों पर हैं। लोग जी-जान से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नेता को चुनने के लिए नहीं बल्कि अपने पसंदीदा बर्गर को नबंर 1 बर्गर बनाने के लिए।

Friday, January 13, 2017, 15:22 [IST]

No, don’t worry, you’re not horribly politically ill-informed. (Well, you might be, but you haven’t missed a major international event). It’s not a political election. It’s a burger election.