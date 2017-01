जब बॉयफ्रेंड ने मांगी न्यूड फोटो, तो गर्लफ्रेंड ने भेज दिया ये सब

लड़की से चैट करते हुए उसके ब्वॉयफ्रेंड ने उनकी न्यूड तस्वीरें मांगी। लड़की ने जवाब में भेजी ऐसी तस्वीरें के सब हो गए सन्न।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 16:51 [IST]

When one guy kept bugging this girl for nudes, she finally relented and sent him some pictures. But as you can see below, it wasn’t quite the response he was hoping for!