फेमस हो रहा है 'गोट-योगा', बकरियों के साथ योग करने के लिए लगीहै लंबी कतार

यहां बकरियों संग योगा करने के लिए लोग घंटों तक इंतजार करते है। फॉर्म में योगा क्लासेज के दौरान बकरियों को घूमने की पूरी छूट होती है।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 20:12 [IST]

English summary

It's actually a little hard to believe we, as both a goat- and yoga-loving society, have slept on this concept for so long. Leave it to Lainey Morse of Albany, Oregon to realize something as glorious as goat yoga.