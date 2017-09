सचिन से लेकर कोहली तक, इन अजीब टोटकों को मानते हैं ये क्रिकेटर्स

नई दिल्ली। भारत में लोगों में काफी अंधविश्वास है और इससे हमारे क्रिकेटर्स भी बच नहीं पाए हैं। कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो हर मैच से पहले अपने टोटके जरूर करते हैं। इनका मानना है कि मेहनत के साथ इनके टोटके भी मैच जीतने में अहम भूमिका निभाते हैं। आइए आपको बताते हैं दुनिया के कुध महान बल्लेबाजों के अजीबोगरीब टोटके...

क्रिकेट के भगवान का भी है टोटका क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी खुद को टोटकों से नहीं बचा पाए। सचिन एक टोटके में खास यकीन रखते थे और उन्हें लगता था कि उनके लिए ये काफी लकी है। इसलिए सचिन हमेशा अपने राइट पैड से पहले लेफ्ट पैड पहनते थे। इसके अलावा उनका एक लकी बैट भी था जिससे सचिन ने बार-बार रनों की बारिश की है। नवाब की जर्सी में नहीं है कोई नंबर नजफगढ़ के नवाब विरेंद्र सहवाग बिना किसी नंबर की जर्सी पहनते थे। सहवाग पहले 44 नंबर की जर्सी पहनते थे लेकिन वो उनके लिए कोई खास लक लेकर नहीं आया। इसलिए सहवाग ने अपनी जर्सी से नंबर ही हटा दिया और बिना किसी नबंर की जर्सी पहनने लगे। कैप्टन कूल का लकी नबंर जहां सहवाग ने अपनी जर्सी से नबंर ही हटवा दिया वहीं कैप्टन कूल माही को एक खास नंबर से बेहद प्यार है। धोनी का जन्मदिन 7 जुलाई को होता है और वो इस नंबर को काफी लकी मानते हैं। इसलिए उनकी जर्सी पर 7 नंबर है। अब ये तो सभी जानते हैं कि धोनी भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान हैं। महिला जयवर्धने का फेवरेट बैट श्रीलंका के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक रहे महिला जयवर्धने का एक फेवरेट बैट है। महिला ने इस बैट से अच्छे-अच्छे बॉलरों को धूल चटाई है। खेलते वक्तल वो अक्सर किस करते हुए दिखते हैं। महिला को खेलते वक्त आपने भी उनकी इस आदत पर जरूर गौर किया होगा। ऑस्ट्रेलियाई भी टोटकों में रखते हैं यकीन इन टोटकों में केवल भारतीय ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स भी यकीन रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क बैटिंग करने से पहले तेज म्यूजिक सुनते थे। अब ये उनका टोटका था या फिर पसंद, ये तो केवल वही बता सकते हैं। लिटिल मास्टर का नई चीजों का टोटका टोटके करने वालों की सूची में क्रिकेट के लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर का नाम भी शामिल है। बताया जाता है कि महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर बैटिंग के लिए मैदान पर उतरने से पहले अपने शरीर पर कोई न कोई नई चीज पहनते थे और उसके बाद ही मैदान में उतरते थे। धवन के दाढ़ी-मूछों में छिपा है सफलता का राज! टीम इंडिया के गब्बर कहे जाने वाले शिखर धवन के लुक के पीछे एक रहस्य है। कहा जाता है कि वो मैचों के दौरान कभी भी क्लीनशेव नहीं होते हैं। क्रिकेट की दीवार का अनोखा टोटका क्रिकेट की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ हमेशा मैदान पर पहला कदम रखते वक्त आपना दायां पाव पहले रखते हैं और उसके बाद आगे चलते थे। आज के कोहली भी मानते हैं इसमें विरोट कोहली अपने हाथ के दस्तानों को लेकर टोटके करते हैं। कोहली के अनुसार वो उन दस्तानों को पहनते हैं जिसमें उन्होंने ज्यादा रन बनाए थे। युवराज का लकी नंबर भारत के धुंआधार बल्लेबाज युवराज सिंह भी टोटके करने में माहिर हैं। युवराज मैच खेलते वक्त हमेशा 12 नंबर लिखी हुई टी-शर्ट पहनते हैं। आपको बता दें कि युवराज की जन्म तारीख 12 दिसंबर है जिसमें तारीख भी 12 है और महीना भी 12वां है। इसलिए वो 12 लिखी हुई टी-शर्ट पहनते हैं। जहीर खान जेब में रखते हैं ये खास चीज भारत के तेज गेंदबाज जहीर खान भी मैच खेलने से पहले अपनी जेब में एक पीले रंग का रुमाल रखते थे। रहाणे का लकी चार्म भारत के अन्य खिलाड़ियों की तरह अंजिक्य रहाणे का लकी चार्म उनके जूते हैं।

Arjun Tendulkar gets selected in Under-19, know more | वनइंडिया हिंदी