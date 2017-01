नोटबंदी के बाद बाजार में उतरी 2000 के नोटों वाली गुलाबी साड़ी, खूब है डिमांड

सूरत में नोटबंदी के बाद एक खास साड़ी की खूब डिमांड हो रही है। इस गुलाबी साड़ी की खासियत है कि ये 2000 के नोटों के साथ प्रिंटेड हैं।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 15:12 [IST]

English summary

A cloth trader in Surat has has got a new design of saree made, with the print of the newly introduced pink-coloured ₹2,000 note.