19 साल की लड़की की सूटकेस में स्मगलिंग, जानें क्या था तरीका

सूटकेस में ड्रग्स, गोल्ड की तस्करी तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सूटकेस में लड़की की तस्करी सुनी है। लेकिन मोरक्को में ऐसा ही मामला सामने आया है।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 20:32 [IST]

English summary

A 19-year-old migrant trying to smuggled into Spain by curling up inside a suitcase. she caught by border police in spain.