OMG!महिला ने शेयर की अपनी बॉडी की तस्वीर तो जाना पड़ा जेल

महिला ने अपने बॉडी की तस्वीर सोशल मीडिय पर शेयर की तो उसे जेल की सजा सुना दी गई। उसपर नग्नता का आरोप लगा है।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 16:15 [IST]

English summary

Female bodybuilder is thrown in jail in Iran for posting 'un-Islamic' photographs of her workouts online.