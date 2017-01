महिला सांसद की अपील- पति जब तक वोटर आईडी न दिखाए मत बनाने देना शारीरिक संबंध

महिला सांसद ने देश की महिलाओं से अपील की है कि वो तब तक अपने पतियों को शारीरिक संबंध न बनाने दे, जब तक की वो अपना वोटर आईडी कार्ड न दिखाए।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 19:35 [IST]

English summary

Mombasa women representative Mishi Mboko said to the women that No sex for Kenyan men without voting cards.