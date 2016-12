लीजिए अब कुत्ते को अगवा कर मांगी 10 लाख की फिरौती

यहां कुत्ते को किडनैप कर उस की रिहाई के लिए भारी फिरौती मांगी गई। 10 लाख रुपए फिरौती देने पर कुत्ते को छोड़ने की शर्त रखी।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 18:58 [IST]

The worried owners were horrified to receive the threatening call demanding money from the dognappers who nicked their hound just before Christmas