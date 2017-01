मालिक के लिए फरिश्ता बना कुत्ता, अनोखे तरीके से बचाई जान

अमेरिका में एक पालतू कुत्ते ने बर्फ में दबे अपने मालिक की जान बचाई। कुत्ता अपने मालिक के शरीर पर 24 घंटे तक लेटा रहा, ताकि उसे गर्मी मिल सके।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 17:27 [IST]

English summary

In a heroic act, a dog saved his 64-year-old owner's life by lying on top of him for nearly 24 hours to keep him warm in freezing conditions as the man lay paralysed in snow after falling and breaking his neck.