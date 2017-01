ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में मिला कुछ ऐसा ही डॉक्टर भी रह गए दंग

ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में से मिला 1 फीच लंबा लकड़ी का बेलन, जिसे देखकर डॉक्टर्स भी दंग रह गए। डॉक्टरों को भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर पेट में बेलन पहुंची कैसे?

Story first published: Monday, January 2, 2017, 15:23 [IST]

Woman complains of stomach pain, what doctors found is shocking, Doctors found 1 feet wodden roller in her stomach.