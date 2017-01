अस्पताल में भर्ती मरीज ने नर्स को छुआ तो डॉक्टर ने जान से मार डाला

मरीज को इलाज के लिए अस्पताल के कमरे में था, इसके साथ नर्स भी थीं. तभी एक डॉक्टर कमरे में घुसा और मरीज पर 'तुमने मेरी नर्स को छुआ' कहते हुए टूट पड़ा।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 13:04 [IST]

English summary

doctor kills patient with one punch accused him to touched nurse