भारत में भी है चीन जैसी 'द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना' जैसी ऐतिहासिक दीवार, लेकिन गुमनाम

शायद अब से पहले आपको नहीं मालूम होगा कि भारत में भी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी लंबी दीवार है। ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जा रही है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 16:06 [IST]

English summary

Turns out India could have a great wall of its own. If reports are to be believed, there is a 80 kilometre long wall running through a part of Madhya Pradesh, and not much is known about it.