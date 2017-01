OMG!राह चलती लड़कियों को किस कर भाग जाता है ये लड़का, Video वायरल

राह चलती लड़कियों को किस कर भाग जाता था ये लड़का। वीडियो को प्रैक का नाम देकर करता था छेड़खानी। पुलिस तक पहुंचा मामला।

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 20:18 [IST]

English summary

In an utterly disgusting video that has recently come to light, the prankster is seen walking up to random girls and kissing them. The YouTube channel of this person is named 'The Crazy Sumit' and without any doubt, we can assure you it is despicable.