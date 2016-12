पाकिस्तानी चायवाले को दिल्ली के इस बिरयानी वाले ने दी टक्कर, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल

हाल ही में पाकिस्तानी चायवाले की फोटो सोशल मीडिया पर वारयल हुई थी। अब इस चायवाले के बाद दिल्ली के बिरयानी वाले की फोटो इंटरनेट पर छा गई है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, December 23, 2016, 20:05 [IST]

English summary

A chaiwala is a person who prepares, sells or serves tea on streets or small roadside shops in Pakistan and India.They boil a mixture of water and milk, add tea leaves and then strain the tea into containers or a tea kettle.