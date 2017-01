जानलेवा सेल्फी: फोटो खींचने पर मगरमच्छ ने महिला को जबड़े में दबोचा

सेल्फी लेना पड़ा महंगा। थाईलैंड में मगरमच्छ के साथ सेल्फी खिंचवाने गई महिला पर जानलेवा हमला।

A 41-year-old French woman was bitten by a crocodile while posing to take a selfie with the ferocious reptile in Thailand’s Khao Yai National Park.