दुनिया में कुछ लोग हैं जिन्‍हें मगरमच्‍छ का नाम लेते ही डर लगने लगता होगा। पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मगरमच्‍छ के साथ खेलने का भी काम करते हैं।

नई दिल्‍ली। दुनिया में कुछ लोग हैं जिन्‍हें मगरमच्‍छ का नाम लेते ही डर लगने लगता होगा। पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मगरमच्‍छ के साथ खेलने का भी काम करते हैं। फेसबुक पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्‍यक्ति एक भारी भरकम मगरमच्‍छ पर बैठकर सफर कर रहा है। पढ़ने में यह थोड़ा अजीब लगेगा, पर जब असल में लोग इसे वीडियो को देखेंगे तो उनके भी होश उड़ जाएंगे। वीडियो में देखने पर पता चलता है कि मगरमच्‍छ शांति से एक पानी में लेटा हुआ था, वैसे ही ये व्‍यक्ति उस जगह पर पहुंच कर मगरमच्‍छ को उसके खाने की लालच देता है। तो मगरमच्‍छ पानी से बाहर आ जाता है। जमीन पर मगरमच्‍छ के आते ही उसे खाने के लिए वो आदमी आगे बुलाता है और फिर थोड़ी देर बाद मगरमच्‍छ का भोजन उसे दे देता है। जब मगरमच्‍छ खाना खाने में व्‍यस्‍त होता है तो वो आदमी जाकर पीछे से मगरमच्‍छ की पीठ पर बैठ जाता है। एक तरफ मगरमच्‍छ खाने में व्‍यस्‍त होता है तो दूसरी तरफ वो आदमी उसकी पीठ पर बैठकर मजा ले रहा होता है। मगरमच्‍छ जब खाना खाकर आगे बढ़ता है तभी वो आदमी उसकी पीठ पर बैठा रहता है। तभी मगरमच्‍छ आगे बढ़ता है तो वो आदमी भी उसकी पीठ पर बैठकर आगे का सफर तय करता है।

