92 साल मां को जानवरों की तरह पिंजरे में किया कैद, वीडियो हुआ वायरल

92 साल की मां के साथ बेटे ने जानवरों का सलूक किया। बूढ़ी मां को सालों से पिंजरे में बंद रखा। वीडियो देखकर कलेजा कांप जाएगा आपका।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 16:59 [IST]

English summary

A 92-year-old woman was rescued by Fengshan County Administration officials after a video footage showing her trapped in a filthy cage made its way to the internet, making it viral in no time.