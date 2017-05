एक बिल्‍ली के सामने उसका शिकार चूहा था। पर वो बिल्‍ली उसको खाने के बजाए देख रही थी। चूहा उसकी तरफ जाता तो बिल्‍ली पीछे हट जाती।

नई दिल्‍ली। एक बिल्‍ली के सामने उसका शिकार चूहा था। पर वो बिल्‍ली उसको खाने के बजाए देख रही थी। चूहा उसकी तरफ जाता तो बिल्‍ली पीछे हट जाती। शिकार सामने देखकर बिल्‍ली के मुंह में भी गजब पानी आ ही रहा होगा। पर बिल्‍ली उस शिकार को खाने के लिए तैयार ही नहीं थी। चूहे की मौत सामने थी और बिल्‍ली का शिकार तैयार था। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि बिल्‍ली पूरी तरह से हैरान हो गई और सोच भी नहीं पाई होगी कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। इस वीडियो को फेसबुक पर खूब वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ज्‍यादा इंतजार करना घाटे का सौदा हो सकता है। क्‍योंकि जो कुछ बिल्‍ली के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि बिल्‍ली चूहे को देखकर इधर-उधर भाग रही है। पर तभी कुछ ऐसा होता है कि बिल्‍ली को शायद अपनी गलती का एहसास होता है और फायदा कोई और उठा ले जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप और कुछ नहीं कहेंगे। पर इस वीडियो को शेयर कर देंगे। क्‍योंकि जब बिल्‍ली चूहे को खाने ही वाली थी कि पीछे एक मुर्गा आ जाता है और बिल्‍ली के शिकार चूहे हो अपना शिकार बना लेता है। इस पूरे वाकये में बिल्‍ली सिर्फ देखती रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती है।

