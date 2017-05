वीडियो: चलते-चलते हवा में उड़ गई कार, मौत को मात देकर बचा ड्राइवर

जब तक जिंदगी है जब तक आप खूब जिएंगे और जिस दिन आपकी मौत आ गई कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। ऐसा ही एक वाकया एक तेज चलती फिरती हुई एक सड़क पर हुआ है।

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 14:02 [IST]