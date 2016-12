दिल दहला देने वाला रिएलिटी शो, हत्या-बलात्कार सब मंजूर

इस रिएलिटी शो में प्रतियोगी एक दूसरे की हत्या और रेप तक कर सकते हैं। उन्हें इस घिनौने अपराध को करने की छूट होगी।

Tuesday, December 27, 2016, 20:42 [IST]

A BRUTAL Russian reality TV show allowing “fighting, murder and rape” will see contestants armed with knives and dumped in the Siberian wilderness to battle bears, wolves and freezing temperatures.