अपनी शादी में पंजाबी बीट पर दुल्हन ने लगाए ऐसे ठुमके सब रह गए दंग, Video हुआ वायरल

पंजाबी गाने पर दुल्हन ने किया ऐसा डांस की देखने वाले हैरान रह गए। दुल्हन अकेले ही बिंदास होकर नाचती रही। अब तक 12 लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 15:25 [IST]

Last month, a video of a bride dancing to London Thumkda and Kala Chashma became a huge hit on Facebook. And now, a video of another bride dancing at her wedding is being watched by thousands. The video, shared on January 21, is currently trending on YouTube.