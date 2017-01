बिग बॉस से बाहर हुए स्वामी ओम को लाइव शो में पड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल

बिग बॉस स बाहर होने के बाद स्वामी ओम अपने कारनामों की वजह से सूर्खियों में छाए हुए हैं। ताजा मामले में उन्होंने लाइव शो में महिला के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद उन्हें खूब थप्पड़ पड़े।

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 16:52 [IST]

English summary

Bigg Boss 10 contestant Om Swami abuses women, indulges in brawl with panel members on the live show.