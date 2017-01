16 ऑपरेशनों के बाद ठीक होकर अपने घर लौट सकेगा बंग्लादेशी ट्री-मैन

बंग्लादेश के ट्री-मैन अबुल बजंदर जल्द ठीक होकर अपने घर लौट सकेगा। 16 ऑपरेशन के बाद उसे उम्मीद है कि वो अपनी बेटी को गोद में उठा सकेगा।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 15:25 [IST]

English summary

A Bangladeshi father dubbed the "tree man" because of the bark-like warts that once covered his body will soon be able to leave hospital after ground breaking treatment for one of the world's rarest diseases.