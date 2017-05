वायरल हुआ 'कटप्पा' और 'शिवगामी' के रोमांस का ये वीडियो, क्या आपने देखा?

बाहुबली के कटप्पा और शिवगामी के रोमांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 17:08 [IST]

English summary

For the fans of Baahubali series it is odd to see loyal servant Kattappa and Queen Sivagami, romancing each other. No wonder the ad is going viral.