गुरुग्राम के इस अपार्टमेंट में मानव मल से लोग परेशान, नोटिस हुआ वायरल

गुरुग्राम के अपार्टमेंट में रहने वाले लोग पॉटी से परेशान हैं। आए दिन वहां पॉटी की बारिश हो जाती है। अब इसे लेकर जारी किया गया नोटिस वायरल हो गया है।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 15:41 [IST]

English summary

In what sounds extremely disgusting and bizarre, someone residing in the Tower A of Belvedere Tower Condominium in Gurugram is throwing poop from the upper floors.