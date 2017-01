ऊबर ड्राइवर ने पैसेंजर से मांगा 2000 का नोट और फिर...

कैसे लोग 2000 के नोट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इस घटना को पढ़कर आपको बता लग जाएगा। ट्विटर पर इसे शेयर करने के बाद 2000 लोगों ने इसे री-ट्विट किया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 22:12 [IST]

English summary

Twitter user Krish Ashok shared an episode he experienced in Chennai which sheds light on how the big currency note is being misused or rather used.