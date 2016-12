गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए बुक किया पूरा सिनेमा हॉल और दिखाई अपनी लवस्टोरी की फिल्म

गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए डग ने पूरा सिनेमाहॉल बुक किया। उसने अपनी लवस्टोरी पर फिल्म बनाई और लड़की को प्रपोज किया।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 17:28 [IST]

English summary

A bride-to-be got the shock of her life when her boyfriend proposed to her on a cinema's big screen after starring in his own MOVIE.