एयरहोस्टेस ने खाई कस्टमर के लिए बनी सैंडविच, नौकरी से हुई बर्खास्त

एक एयर होस्टेस को नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया, क्योंकि उसने फ्लाइट में भूख लगने पर कस्टमर के लिए बनाई सैंडविच खा ली।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 16:46 [IST]

English summary

Shannon Gleeson, ate the baguette because she had a nut allergy and had not been able to find safe food to eat while working abroad, an employment tribunal heard.