अफगानिस्तान: पति के बिना घर से बाहर निकली तो सिर काटकर कर दी हत्या

अफगानिस्तान में एक महिला को पति के बिना बाजार जाने पर मौत की सजा मिला। सरेआम उसका सिर कलम कर उसकी हत्या कर दी गई।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 16:57 [IST]

English summary

A woman was beheaded in Afghanistan's Sar-e-Pul province for stepping out of her house without a male guardian. The woman's husband is in Iran and they have no children, officials said.