गांव में इच्छाधारी नाग-नागिन को देख दंग रह गए लोग, वीडियो वायरल

हरियाणा के गांव में नाग-नागिन को देखकर लोग दंग रह गए।गांववालों ने एकांत में उनके डांस का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 16:08 [IST]

English summary

A rare pare of golden cobra spotted in Hariyana, Video goes viral on social media.