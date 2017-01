मुंबई पुलिस ने मनाया 83 साल की बुजुर्ग महिला का खास बर्थडे, खबर पढ़कर रो पड़ेंगे

मुंबई पुलिस ने बुजुर्ग महिला का जन्मदिन मनाकर उन्हें भावुक कर दिया। उन्हें बेटों की कमी नहीं खलने दी। मुंबई पुलिस के 15 जवान उनके घर केक और गुलदस्ता लेकर पहुंचें।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 19:01 [IST]

English summary

Lalita Subramanyam has been living alone for the last 25 years and the cops help her with her chores.