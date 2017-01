इंटरनेट पर छाई हॉट फॉर्म लेडी, देखकर उम्र का पता नहीं लगा पाएंगे आप

इंटरनेट पर हॉट फार्म लेडी की तस्वीरें खूब धूम मचा रही है। तस्वीरों को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगा पाना नामुमकिन होगा आपके लिए।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 19:52 [IST]

English summary

50-year-old farmer becomes a YouTube sensation after revealing the VERY unusual secret to her rock hard abs and it's helping her rake in $100,000 a year