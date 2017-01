Video: 2 साल के बच्चे को सबक सिखाने के लिए नैनी ने लोहे की रॉड से जलाया

2 साल के बच्चे को उसकी नैनी ने लोहे की रॉड से इसलिए जला दिया, क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रहा था। वीडियो सामने आने के बाद नैनी ने मानी अपनी गलती।

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 17:33 [IST]

English summary

A two-year old Indian-origin baby boy was burnt by his nanny with a curling iron and the incident was captured by a security camera leading to her arrest, according to media reports quoting police.