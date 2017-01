लड़की ने चिकन मैक नगेट देने से किया इंकार, तो लड़के ने तान दी बंदूक

चिकन मैक नगेट को लेकर एक 12 साल के लड़के ने लड़की पर बंदूक तान दी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 18:00 [IST]

English summary

A little boy in a McDonald's outlet asked a girl for a chicken nugget but after rejection, he pulled a gun on her, twice.