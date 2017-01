OMG! 105 साल के बुजुर्ग ने 1 घंटे में चलाई 23 किमी साइकिल, बनाया रिकॉर्ड

जिस उम्र में लोग चलने-फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, उससे कहीं अधिक 105 साल की आयु में एक बुजुर्ग ने लगातार 23 किमी तक साइकिल चलाने का रिकॉर्ड बनाया।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 16:11 [IST]

English summary

A 105-year-old man has made history by cycling more than 14 miles round a track in an hour.