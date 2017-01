बिहार: पीएम मोदी से गुफ्तगू के बाद बीजेपी के कितने करीब गए नीतीश कुमार?

पटना में प्रकाश पर्व के दौरान एक मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे से गुफ्तगू करते नजर आए थे।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 18:27 [IST]

English summary

will cm of bihar nitish kumar is going to join bjp with pm narendra modi?