बिहार: 'मुझे मेरे पति से बचाओ, हर रोज मुझे गैर मर्दों के सामने परोसता है'

महिला ने पति पर उसको बेचने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि सर मुझे मेरे पति से बचाओ। मेरा पति हर रोज मेरे देह का सौदा गैर मर्दों के साथ तय कर देता है

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 11:10 [IST]

English summary

wife blamed her husband on domestic violence in bihar, says her husband forced her for prostitution.