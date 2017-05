PICS: पति ने जैसे ही बोला तलाक, पत्नी ने किया चप्पल से पीटना शुरू

महिला के विकराल रूप को देखकर थाने में अफरा-तफरी मच गई। ये नजारा देखने के बाद पुलिस भी अचंभित रह गई। जैसे-तैसे पति-पत्नी को अलग किया गया...

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 10:35 [IST]