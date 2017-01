पीएम नरेंद्र मोदी के साथ क्यों नहीं बैठे लालू यादव, उनकी खुद की पार्टी ही कर रही ये सवाल

पटना में हुए प्रकाश पर्व में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक साथ बैठे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव कुछ केन्द्रीय मंत्रियों और अन्य लोगों के साथ जमीन पर बैठे थे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 6, 2017, 16:23 [IST]

English summary

why lalu prasad yadav did not shared dice with narendra modi