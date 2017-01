बिहार ट्रेन हादसों का मास्टरमाइंड, कौन है दाऊद का संबंधी 'शमसुल होदा'

पूर्वी चंपारण पुलिस के खुलासे के बाद अब यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या पटना-इंदौर ट्रेन और अजमेर-सियालदह ट्रेन हादसे के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था?

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 18:45 [IST]

The man behind the Kanpur train accident is believed to be a man called Shamsul Hoda, who stays in Delhi, and Brajkishore Giri, a resident of Nepal.