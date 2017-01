VIDEO: बिहार में पैदा हुआ 'एलियन', आपने ऐसा बच्चा आज तक नहीं देखा होगा

इस बच्चे की शक्ल आम बच्चों की तरह नहीं है। इस अनोखे बच्चे को देखने के लिए हॉस्पिटल में भारी भीड़ जुट गई।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 18:43 [IST]

A very strange child born in a hospital of Patna. Even doctor were astonished after seeing the child.