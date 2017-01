बिहार: फरसे से दो थाना प्रभारियों के हाथ, कान काटे, सिर फाड़ दिया

दोनों पुलिसवालों पर फरसे से हमला किया गया है। जिसमें एक थाना प्रभारी का अपराधियों ने बायां हाथ काट दिया है। दोनों प्रभारी गंभीर रूप से घायल अस्पताल में भर्ती हैं।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 11:32 [IST]

two police incharge attacked by criminal, both are seriously injured and admit in hospital.