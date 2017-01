बिहार: अपने ही बैंक में फर्जीवाड़ा कर करोड़पति बन गया स्वीपर

पुलिस को देखते ही बैंक का स्वीपर घबरा गया और इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों का खुलासा सभी के सामने कर दिया।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 15:10 [IST]

A sweeper became crorepati doing fraud in ICICI Bank. The income notice served to the sweeper revealed the case.