बिहार: बंदर-बंदरिया की शादी और गोदभराई, चौंकिए नहीं, यह सच है!

बेतिया में बंदर और बंदरिया की अनोखी शादी काफी चर्चित रही। अब बंदरिया मां बननेवाली है और उसकी गोदभराई के जश्न की तैयारी चल रही है।

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 19:17 [IST]

English summary

Two monkeys were married in Bihar just like human beings. Know about this animal couple.