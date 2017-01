आगरा: गरीबी, एक हाथ न रहने के बावजूद सोनिया ने हासिल किया बड़ा मुकाम

बचपन से अपाहिज सोनिया शर्मा ने हार नहीं मानी और शूटिंग में उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया। मगर इन सब के बावजूद उसे बदले में न सरकार की मदद मिली ना ही प्रशंसा।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 19:45 [IST]

English summary

Soniya Sharma is handicapped and she has only one hand but she got great success in shooting championship.