बिहार: सास-ससुर ने बहू को किया दरिंदों के हवाले, कहा, इसके साथ गैंगरेप करो

बिहार के सीतामढ़ी में सास-ससुर ने गांव के ही चार लोगों को बुलाकर अपनी ही आंखों के सामने अपनी बहू का बलात्कार करवाया।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 17:36 [IST]

sitamarhi a newly wed women was raped by four man on saying her in laws in bihar.