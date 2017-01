जेल में बंद बाहुबली शहाबुद्दीन की सेल्फी वायरल, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

ओवरकोट और क्लीन शेव चेहरे के साथ तस्वीर में दिखे शहाबुद्दीन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया को लेकर तरह-तरह के चर्चे हैं लेकिन वह जेल में बैठकर मजे से फोन इस्तेमाल कर रहा है।

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 5:42 [IST]

English summary

Selfie of bahubali shahabuddin in jail goes viral on social media.