लालू ने पीएम मोदी से कहा चुन लीजिए पसंदीदा चौराहा, जहां जनता आपको दे सके सजा

राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नोटबंदी के मुद्दे पर ट्वीट किया है। लालू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पसंदीदा चौराहा चुनने के लिए कहा है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 11:07 [IST]

English summary

Rjd supremo Lalu Prasad Yadav said Pm Modi should choose his favourite crossroad